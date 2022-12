Fumone, Capodanno in piazza con Dj Chris

Sarà Dj Chris, con la sua musica anni 70/80/90, ad animare il Capodanno in Piazza organizzato dal Comune di Fumone, in pieno centro storico.

È la prima volta per questo genere di evento nell’antico borgo, una volontà dell’amministrazione Campoli per permettere a concittadini e alle persone provenienti da altri paesi di trascorrere una serata all’insegna del sano divertimento.

Si parte dalle ore 22 con il Brindisi offerto dalla Pro Loco. L’ingresso sarà libero e in caso di maltempo nessuna preoccupazione: l’evento traslocherà nella tensostruttura di Campo Madonna delle Grazie. Non resta che partecipare in tantissimi.

COMUNICATO STAMPA