Fumone, Campoli: “Per emergenze furti più controlli e nuovo mezzo tecnologico per la Polizia Locale”

L’emergenza furti nelle abitazioni che sta colpendo in particolare la zona di Alatri ed i comuni vicini, Fumone in primis, ha spinto l’amministrazione comunale Campoli ad “avviare azioni, di concerto con la Polizia locale, per intensificare i controlli nel territorio comunale. Un lavoro rafforzato anche grazie all’utilizzo di un nuovo mezzo in dotazione alla polizia locale, donatoci dal Comune di Ciampino, che consiste in una stazione mobile con telecamera a 360 gradi e wi-fi incorporato per azioni di contrasto contro i furti. Incrementiamo così il parco macchine per la sorveglianza del territorio. Certo, tutti siamo consapevoli che purtroppo non si tratta di azioni risolutive, ma l’aumento delle misure di sicurezza può rappresentare un deterrente contro i malviventi. Con l’occasione, ringrazio il comandante della Polizia locale Ciavardini e la dottoressa Eleonora Urciolo per essersi messi a disposizione in un periodo così difficile a tutela della nostra comunità”.

Così in una nota Matteo Campoli, sindaco di Fumone.

COMUNICATO STAMPA