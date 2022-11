Fumone, Campoli: “Diverse iniziative contro la violenza sulle donne, grazie a chi ha partecipato”

“In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, a Fumone è stata inaugurata una nuova panchina rossa, nella zona del Parco giochi Volubro. Inoltre, con gli amministratori e i cittadini presenti, abbiamo lasciato una rossa nella panchina simbolo della lotta alla violenza di genere inaugurata lo scorso anno e partecipato alla giornata mettendo un drappo con un cartello presso il palazzo comunale. Come amministrazione, su una tematica così importante, saremo sempre in prima linea”.

Così in una nota Matteo Campoli, sindaco di Fumone.

“Ogni anno – spiega – puntiamo ad installare queste panchine iconiche in ogni contrada del nostro comune. Come Istituzione il nostro intento è promuovere in tutte le sedi la cultura di contrasto alla violenza. È anche per questo che voglio ringraziare gli operai comunali per essersi messi immediatamente a disposizione, i consiglieri e i tanti cittadini che hanno partecipato con coinvolgimento alle nostre iniziative. Sono gesti simbolici, certo, ma fondamentali per tenere alta l’attenzione contro un fenomeno che va contrastato con ogni mezzo”.

COMUNICATO STAMPA