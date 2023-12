Fumone, Campoli: “A breve riapertura struttura ex Nido d’Aquila sarà a disposizione delle associazioni locali”

Sono partiti, a Fumone, i lavori per la pulizia straordinaria dell’ultimo acquisto, effettuato dal Comune, dello stabile ex Nido d’Aquila, una struttura che sarà patrimonio della comunità. A breve, infatti, sarà comunicata la data di riapertura al pubblico. Al primo e parziale ripristino dello stabile, sono impegnati anche gli iscritti del centro anziani, un contributo lodevole per velocizzare le operazioni di pulizia e riordino della struttura.

“Desidero ringraziare in primis il mio gruppo consiliare – ha spiegato il sindaco Campoli -, gli operai comunali, la pro loco, il direttivo e tutti coloro che da subito si sono messi all’opera per il riordino del locale, un investimento per il Paese di questa amministrazione. Non posso non sottolineare il contributo degli iscritti del centro anziani impegnati per giorni sulla pulizia esterna. È il senso di comunità che contraddistingue questo lavoro, perché tutti si adoperano su una struttura, di oltre 1200 metri quadri, che sarà a disposizione delle associazioni locali per attività ed eventi legati al nostro paese”.

COMUNICATO STAMPA