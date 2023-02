Fumone, arrivato il nuovo scuolabus

“Un’altra grande soddisfazione per la nostra Amministrazione: è arrivato a Fumone il nuovo Scuolabus. Era nei nostri programmi amministrativi l’acquisto di un nuovo pulmino che sarebbe arrivato nelle prossime settimane e che siamo riusciti ad anticipare dopo che il vecchio, purtroppo, ha subìto danni notevoli e abbiamo dovuto fermarlo. Questa amministrazione punta sull’importanza dell’istruzione dei ragazzi che sono il futuro della nostra società ed è nei nostri progetti investire quanto possibile per il loro benessere”.

Così in una nota il sindaco di Fumone, Matteo Campoli.

“Questa – aggiunge – è stata un’altra grande conquista che si aggiunge al dimezzamento del costo degli abbonamenti. Voglio vivamente ringraziare chi lavora ininterrottamente per il bene del paese, i miei amministratori, la mia squadra vincente.

Annuncio che siamo anche in graduatoria, in attesa dello scorrimento, per un nuovo pulmino elettrico che metteremo a disposizione dei nostri ragazzi continuando a rispettare gli impegni con i nostri concittadini. Mi volevo scusare con le famiglie per il disagio provocato per la mancanza del passaggio dello scuolabus in questi ultimi giorni, mi rendo conto del sacrificio che si fa quando ci sono questi inconvenienti e vi ringrazio della vostra pazienza. Buon primo giro con il nuovo scuolabus ai nostri bimbi e buon inizio settimana a tutti”.

COMUNICATO STAMPA