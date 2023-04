Fumone, Alberto Gemma nuovo responsabile ufficio tecnico comunale

“Dopo il dottor Vittorino De Carolis con il quale ho avuto la fortuna di collaborare nei miei cinque anni amministrativi come assessore e, nei successivi, come consigliere, entrerà a far parte della nostra macchina amministrativa il dottor Alberto Gemma. Una figura a tempo indeterminato per il nostro, per un servizio, quello dell’ufficio tecnico, che tornerà a completa disposizione dei nostri concittadini dopo anni di assenza. Sono lieto che Alberto abbia accettato l’incarico presso il nostro Comune perché ho una profonda stima nei suoi confronti. Ha da subito dimostrato grande professionalità, voglia di fare, disponibilità ed una profonda educazione”.

Così in una nota Matteo Campoli, sindaco di Fumone.

“Alberto – prosegue – sarà una grande risorsa per l’Amministrazione e per il paese stesso. Ho sempre paragonato il Comune ad una macchina da corsa, si può avere il miglior pilota ma, se la macchina non ha un buon motore, non potrà vincere. I dipendenti comunali, gli operai comunali, gli amministratori stessi sono il nostro ipotetico motore ed è grazie a loro che la nostra macchina vincerà la sua corsa.

Ringrazio a nome mio e di tutta l’Amministrazione il dottor Alberto Gemma per aver accettato l’incarico nel nostro Ufficio Tecnico e gli diamo il benvenuto ufficiale presso il Comune di Fumone. Sicuri che il suo operato ed il suo lavoro saranno impeccabili per il Comune e i suoi cittadini, gli auguriamo buon lavoro”.

COMUNICATO STAMPA