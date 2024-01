Fumone, al Nido d’Aquila campagna prevenzione truffe agli anziani e tesseramento al Circolo 2024

Sabato 13 gennaio, presso il Nido d’Aquila a Fumone, importante incontro organizzato dall’amministrazione comunale per la campagna di prevenzione delle truffe agli anziani. Interverranno il sindaco di Fumone, Matteo Campoli, l’assessore ai servizi sociali di Frosinone, Fabio Tagliaferri, il Presidente provinciale AECI Frosinone, Matteo Loffredi. Presenti, inoltre, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri Compagnia di Alatri e il comandante della Polizia Locale, Corrado Ciavardini.

“Costruiamo la nostra sicurezza insieme – spiega il sindaco Campoli – è uno slogan che sintetizza in pieno una necessità, divenuta tale vista la crescita esponenziale di pratiche e tentativi di truffa agli anziani. Un reato deprecabile, che vogliamo contrastare coinvolgendo e chiamando alla partecipazione i nostri nonni e spiegando loro, grazie al supporto dell’associazione europea consumatori indipendenti e agli altri ospiti, come proteggersi dai tentativi di truffa”.

Domenica 14, inoltre, dalle ore 17 e sempre al Nido d’Aquila, “si aprirà il tesseramento, per l’annualità 2024, per il centro anziani. Un centro che si distingue a livello provinciale per le tante e bellissime iniziative che portano avanti ogni anno. Peraltro sono felice che queste iniziative si svolgano presso il Nido d’Aquila, una struttura che come amministrazione abbiamo messo a disposizione della cittadinanza e delle associazioni locali”.

COMUNICATO STAMPA