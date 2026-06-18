Fumo dal vano motore sulla Sora-Cassino: paura per una famiglia

BROCCOSTELLA – Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada a scorrimento veloce Sora-Cassino. Intorno alle 19.15, nei pressi di Broccostella, un’autovettura utilitaria ha accusato un improvviso problema tecnico che ha generato una consistente fuoriuscita di fumo dal vano motore.

L’episodio si è verificato mentre il veicolo, una Fiat 500 secondo le prime informazioni raccolte, stava percorrendo la carreggiata in direzione Sora. Il conducente, accortosi immediatamente dell’anomalia, ha mantenuto la calma e ha accostato il mezzo nella piazzola di sosta più vicina, facendo scendere rapidamente tutti gli occupanti.

A bordo dell’auto viaggiava una famiglia e, secondo quanto emerso, erano presenti anche due bambini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e la situazione è stata gestita senza conseguenze per le persone coinvolte.

Diversi automobilisti in transito si sono fermati per prestare assistenza. Tra loro anche un camionista che ha contribuito alle operazioni di soccorso nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per mettere in sicurezza il veicolo e verificare le cause dell’accaduto.

L’episodio ha provocato soltanto lievi rallentamenti alla circolazione, con il traffico che è tornato regolare nel giro di poco tempo. Grande spavento, dunque, ma nessuna grave conseguenza per gli occupanti dell’auto.

Foto Soraweb