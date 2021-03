Frosinone,Polizia Stradale:operazione “SEATBELT- Cinture di Sicurezza”.

Nell’ambito della campagna denominata ROADPOL – European Roads Policing Network è stata programmata, nel periodo dall’08 al 14 marzo p.v., l’effettuazione dell’Operazione Congiunta Europea denominata “SEATBELT- Cinture di Sicurezza”.La campagna ROADPOL è frutto di una collaborazione tra la maggior parte delle Polizie Stradali dell’Unione Europea e con l’adesione di quelle della Svizzera, Serbia e Turchia nonché la partecipazione in qualità di osservatore della Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti).La Polizia Stradale di Frosinone, come disposto dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, al fine di realizzare dispositivi di controllo efficaci ed incisivi, indirizzati al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta in genere, pianificherà, durante detta settimana, dei controlli mirati, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo sugli standard individuati dalla struttura di cooperazione europea.L’organizzazione ha come obiettivo di verificare efficacemente il rispetto del corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta da parte di conducenti e occupanti i veicoli a motore, con particolare riguardo ai seggiolini per bambini, con lo scopo di sviluppare la coscienza e la consapevolezza che nello stesso periodo, su tutte le arterie stradali e autostradali europee, vengono attuati gli stessi controlli per il corretto utilizzo dei sistemi di sicurezza e ritenuta, con stessi strumenti e le medesime modalità.I risultati delle verifiche effettuate in ogni Paese verranno monitorati dal Gruppo Operativo ROADPOL.

comunicato stampa