Frosinone/Alatri – Sanità: Gli ospedali si organizzano per la lotta al Covid 19

Sanità: Gli ospedali si organizzano per la lotta al Covid 19. La lotta al Covid 19, impone una riorganizzazione degli ospedali celere ed efficace. Il continuo diffondersi del virus, sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, alle prese con una forte carenza di posti letto. Dallo Spaziani di Frosinone, fanno sapere che il reparto ortopedia da lunedì si sposterà presso l’ Ospedale di Alatri, per permettere al nosocomio del capoluogo di ricevere un numero maggiore di contagiati. Gia diversi reparti sono stati adibiti al ricovero dei pazienti colpiti dal Covid-19. Stesso discorso per Sora dove i reparti di chirurgia generale, il pronto soccorso, e la sala arancio sono state attrezzate con tutti i mezzi necessari all’ isolamento e al ricovero dei pazienti positivi. Incrementato il personale sia medico che infermieristico. Insomma il virus avanza, la sanità si prepara a fronteggiarlo.

