Frosinone – Zona Maniano , finalmente l’allaccio fognario

Proseguono secondo cronoprogramma gli interventi per l’estensione del servizio idrico integrato in alcune aree strategiche del territorio comunale.

Nel corso della conferenza stampa svoltasi oggi presso la Sala Consiliare, Il Sindaco Riccardo Mastrangeli, alla presenza di Claudio Cosentino Presidente di ACEA ATO5, di Luigi Urbani Direttore di EgATO5 e di Pietro Pugliese, Responsabile Gestione Operativa Acea ATO5 S.p.A., ha illustrato l’imminente chiusura dei lavori relativi alla rete fognaria che servirà 4.350 abitanti, distribuiti tra di collettore primario ubicato parallelamente tra la strada principale Via Maniano ed il fosso Maniano e le diverse diramazioni, ricadenti nei tratti di via Colle (parte), via S. Angelo, via S. Liberatore (parte), Via delle Prime Regio (parte), via delle Colonne Romane (parte), via Colle Marte (parte), via Battaglie di Canne (parte) e via Moletta. Con il Sindaco Mastrangeli, l’assessore Angelo Retrosi e il geom. Salvatore Cirillo.

Gli interventi in corso riguardano in particolare il potenziamento dell’impianto di trattamento reflui di Frosinone-Pratillo, dove Acea Ato 5 sta realizzando opere strutturali finalizzate ad aumentare la capacità di ricezione dell’impianto, rendendolo idoneo ad accogliere i nuovi scarichi provenienti dall’area di Via Maniano. Contestualmente è operativo il cantiere principale in Via Tiburtina, necessario per la posa e l’adeguamento delle condotte fognarie che consentiranno il completamento del collegamento alla rete.

Il Comune da oggi è già nelle condizioni di avviare la raccolta delle richieste di allaccio da parte dei residenti, che verranno progressivamente inserite nel piano operativo in vista della conclusione dei lavori, prevista tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2026.

L’intervento beneficia di un finanziamento regionale di 1,3 milioni di euro, ottenuto dal Comune di Frosinone nell’ambito del Piano straordinario di risanamento delle risorse idriche. I lavori hanno consentito la realizzazione di circa 5.400 metri di rete fognaria, tra collettori primari e secondari, con un sistema di pozzetti studiato per agevolare gli allacci e le future operazioni di manutenzione.

“Oggi – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – non stiamo semplicemente parlando di opere pubbliche, ma della fine di un’attesa durata cinquant’anni. Parliamo di famiglie, di case, di persone che per troppo tempo hanno vissuto una condizione di criticità, se non addirittura di conflitto con la stessa amministrazione.

Parliamo di 4.350 cittadini, di centinaia di famiglie che abitano nelle zone di Maniano, Via Colle, Via Sant’Angelo e nelle relative diramazioni, che per decenni hanno convissuto con un problema che per troppo tempo è rimasto irrisolto.

Con questo intervento andiamo finalmente a sanare una situazione critica che si trascinava, purtroppo, da mezzo secolo. Parliamo di un investimento concreto in salute pubblica, tutela ambientale e qualità della vita.

Come Sindaco di Frosinone, insieme all’assessore Retrosi e agli uffici comunali, ho aperto un confronto serio e continuo tra enti per sbloccare definitivamente la situazione. Non è stato semplice. Ma oggi posso dire con chiarezza che questo problema è stato risolto. Da oggi, i cittadini della zona possono finalmente presentare la domanda per l’allaccio alla rete fognaria. Un gesto semplice, ma che per queste famiglie significa restituire valore alle case, sicurezza alle famiglie, serenità alle persone.

Il risultato che presentiamo oggi è frutto di una collaborazione istituzionale efficace tra Comune di Frosinone, ACEA ed EgATO. Una sinergia che ha permesso di superare criticità storiche e di assicurare tempi certi, informazioni chiare e la massima trasparenza in ogni fase del procedimento.

Questa non è un’opera da “taglio del nastro”… È un’opera di giustizia sociale. È la dimostrazione che anche problemi annosi, quelli che sembrano irrisolvibili, possono trovare una soluzione quando ci sono volontà politica, serietà amministrativa e rispetto per i cittadini.

A loro dico: la nostra Amministrazione Comunale è qui e mantiene gli impegni. Questo è il senso profondo del nostro lavoro: non fare promesse facili, ma dare risposte concrete”.

“Quella di oggi è una giornata storica – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni Angelo Retrosi – una giornata che possiamo definire senza esitazioni epocale per la nostra città. Con questo intervento l’Amministrazione Mastrangeli mantiene una promessa e restituisce risposte concrete a un’intera comunità che aspettava da decenni.

Oggi, grazie alla determinazione, alla visione e al lavoro di squadra dell’Amministrazione, siamo riusciti a superare ostacoli complessi e a portare a compimento un percorso lungo e impegnativo, atteso da centinaia di famiglie della nostra città”.