Frosinone, Voci di donne: domani la presentazione del libro di Cavarero

Giovedì 7 marzo alle ore 17.30, l’Associazione culturale Convivium Perenne, in collaborazione con il Comune di Frosinone, presenterà il libro “Donne che allattano cuccioli di lupo. Icone dell’ipermaterno” di Adriana Cavarero nella sala consiliare del palazzo comunale (via Plebiscito, 1). L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Riccardo Mastrangeli con l’assessore alla cultura e alle pari opportunità Simona Geralico, prevede l’intervento della relatrice AnnaRita Alviani, Presidente dell’associazione. Moderano Paola Cardaci, dottoressa in filosofia e Tommasina Raponi, psicoterapeuta. Interverrà l’autrice.“L’iniziativa – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – si inserisce all’interno delle diverse manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale per contribuire a innalzare il livello di attenzione dell’intera comunità sul tema dei diritti della donna. Tutti noi abbiamo il dovere di contribuire a costruire una società e una cultura incentrati sul rispetto e sulla valorizzazione della figura della donna, sinonimo di forza, coraggio, vita”.Cosa vuol dire essere madri? Riportando il concetto di “vita” alla sua dimensione viscerale, Adriana Cavarero, attraversando la narrativa contemporanea e il pensiero filosofico e tragico greco, con incursioni nell’antropologia, nella biologia e nella teoria critica femminista, sfida l’indifferenza della filosofia per il corpo materno, esplorandone i lati oscuri e inquietanti.

Correlati