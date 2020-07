Frosinone, Vittorio Veneto e Belvedere tirati a lustro

Nei giorni scorsi, piazzale Vittorio Veneto e il centro storico sono stati oggetto di un intervento di pulizia e lavaggio straordinari, disposti dall’ufficio ambiente, coordinato dall’assessore Massimiliano Tagliaferri, eseguiti dalla ditta De Vizia Transfer spa. L’operazione si inserisce anche nell’ambito delle attività dell’amministrazione Ottaviani per la partenza del progetto “La terrazza del Belvedere”, che prevede l’assegnazione straordinaria, provvisoria e temporanea in concessione a titolo gratuito di 21 aree libere destinate alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di dehors temporanei. Numerose le richieste di adesione già pervenute. L’Ente, mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia, con la manifestazione di interesse già pubblicata sul sito, intende procedere così ad una indagine di mercato al fine di assegnare gratuitamente l’uso degli spazi pubblici a Frosinone Alta a partire da piazzale Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani. Il progetto prevede la chiusura al traffico locale dal giovedì sera alla domenica sera, dalle ore 20.30 fino all’1 di notte.

L’avviso è relativo alla concessione di uno o due degli stalli individuati sulla piantina allegata al bando, per un periodo straordinario provvisorio e temporaneo, esclusivamente fino al 31 ottobre 2020.

La domanda di adesione potrà essere presentata fino alle ore 12.00 di lunedì 6 luglio 2020. Farà fede l’orario di accettazione della posta certificata e l’orario di presentazione per quelle consegnate a mano (presso Comune di Frosinone Piazza VI Dicembre, 1 03100 Frosinone) o all’indirizzo PEC (pec@pec.comune.frosinone.it) e dovrà essere redatta come da modulo allegato all’avviso (Allegato 1).

Con “La terrazza del Belvedere”, l’Amministrazione Ottaviani intende promuovere e favorire il commercio e la ripartenza economica a seguito della emergenza sanitaria di questi mesi e, contemporaneamente, offrire ulteriori servizi alla clientela sia cittadina che proveniente dal circondario. Il tutto, su una zona di larghe dimensioni, nel rispetto delle norme sanitarie tuttora vigenti.

Bando e piantina scaricabili al link http://hosting.soluzionipa.it/frosinone/albo/albo_dettagli.php?id=41167&CSRF=ef75dc95a117a3158a8873e9b2fbe996

COMUNICATO STAMPA