Frosinone, vittoria in serie C e fratelli Pisa on fire con l’Anzio Waterpolis

Centumcellae – Frosinone Pallanuoto 11-18 (2-5, 1-5, 4-5, 4-3)

Sabato 18 giugno, larga vittoria del Frosinone Pallanuoto nel campionato di serie C. Al Pala Enel Marco Galli di Civitavecchia, i gialloblù di coach Fabrizio Spinelli hanno battuto 11-18 i padroni di casa del Centumcellae. Privi del vice capitano Federico Ceccarelli – impegnato all’HaBa WaBa con gli U12 – i ciociari si sono ben comportati, trascinati dalle reti dei fratelli Pisa e di capitan Ricci. Già dopo due tempi i 3 punti avevano preso la strada di Frosinone: ecco allora che hanno potuto trovare spazio tutti i giovani e giovanissimi convocati per l’occasione.

Queste le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Avevo chiesto ai ragazzi di chiudere la partita il prima possibile per consentire ai nostri atleti più giovani di avere un buon minutaggio. Così è stato, quindi siamo soddisfatti. Volevo fare i complimenti a Leonardo Nicolia, che nonostante i suoi 13 anni ancora da compiere, mostra un impegno e un senso tattico invidiabili».

Frosinone Pallanuoto: Saltarelli, Mercadante 2, Marzocchi 1, Frasca 1, Pisa R. 5, Pisa L. 3, Quadrini, Bravo, Nicolia, Ricci 6, Ceccarelli S., Fiorini L., Vallecorsa. TPV: Fabrizio Spinelli.

Mentre il Frosinone ormai naviga nelle tranquille acque della salvezza, ci sono due ciociari che invece stanno infuocando questo finale di stagione. Si tratta dei fratelli Leonardo e Riccardo Pisa, che giocano in prima squadra con il club che li ha cresciuti e in U20 con l’Anzio Waterpolis. Se in serie C hanno entrambi trovato minuti, gol e giocate importanti, anche con i neroniani non sono stati da meno, conquistando da protagonisti la Final Four U20B.

Il 19 e il 20 luglio prossimi, proprio allo Stadio del Nuoto di Anzio, i Pisa e i loro compagni di squadra si giocheranno il titolo di Campioni d’Italia per questa categoria. Le altre squadre qualificate alla finale sono Lazio Nuoto, Napoli Lions e Torino 81. Leonardo e Riccardo dimostrano ancora una volta la bontà del lavoro svolto nella trafila delle giovanili del Frosinone Pallanuoto. Il nostro obiettivo rimane sempre quello: formare uomini e giocatori in grado di competere ai massimi livelli.

