Frosinone, violano i sigilli di un immobile sequestrato: due denunciati

Gli operatori della Polizia di Stato, impegnati nell’ordinario controllo del territorio, hanno denunciato due persone.

Le stesse, un uomo e una donna, come accertato dagli agenti delle Volanti intervenuti, avevano violato i sigilli di un immobile sottoposto a sequestro preventivo.

Il sito è ubicato nella parte bassa del capoluogo.

A nulla sono servite le giustificazioni rese dagli indagati, per i quali è scattata la denuncia.

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