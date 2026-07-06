Frosinone, violano i sigilli di un immobile sequestrato: due denunciati

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Gli operatori della Polizia di Stato, impegnati nell’ordinario controllo del territorio, hanno denunciato due persone.
Le stesse, un uomo e una donna, come accertato dagli agenti delle Volanti intervenuti, avevano violato i sigilli di un immobile sottoposto a sequestro preventivo.
Il sito è ubicato nella parte bassa del capoluogo.
A nulla sono servite le giustificazioni rese dagli indagati, per i quali è scattata la denuncia.
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