Frosinone – Viola più volte le prescrizioni impostegli: arrestato 39enne

In Frosinone, i militari del Nucleo Investigativo, unitamente a quelli della Sezione Operativa della locale Compagnia, traevano in arresto B.E. 39enne del posto, già censito per reati inerenti “gli stupefacenti, rapina aggravata, estorsione truffa ed altro”, in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora in questo comune, con quella degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal GIP del Tribunale di Frosinone il 22 gennaio 2020. Lo stesso, resosi irreperibile dal mese di gennaio c.a., veniva rintracciato dai militari operanti presso il proprio domicilio e, dopo le formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. La misura di aggravamento era stata chiesta dagli operanti poiché il 39enne, assoggettato al divieto di dimora nel comune di Frosinone, ne violava in più occasioni le prescrizioni. Il 39enne era stato tratto in arresto il 29 luglio 2019 dagli stessi militari, in esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio G.I.P. presso il Tribunale di Frosinone, per i reati di “tentato omicidio e minaccia con l’utilizzo anche di armi”.

