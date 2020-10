Frosinone – Viola l’obbligo di dimora e viene rintracciata dagli agenti della Polizia di Stato

Nella giornata di ieri gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione al provvedimento di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora con quella più afflittiva degli arresti domiciliari nei confronti di una donna, già gravata da numerosi precedenti per i reati di spaccio, associazione per delinquere, truffa, ricettazione e spendita ed introduzione di moneta falsificata.

La stessa, sebbene fosse sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di Patrica, è stata sorpresa in compagnia di altri due pregiudicati e sottoposta a controllo proprio dagli operatori della Squadra Mobile nel territorio del comune di Frosinone, in palese violazione delle prescrizioni a lei imposte dal provvedimento cui era stata sottoposta.

Gli investigatori della Polizia di Stato, accertata la violazione dell’obbligo di dimora, hanno richiesto alla Procura della repubblica l’aggravamento della misura, richiesta accolta dal GIP del Tribunale di Frosinone con l’applicazione degli arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

