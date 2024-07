Frosinone – Viola le prescizioni degli arresti domiciliari : 38enne arrestata e tradotta in carcere

I Carabinieri della Stazione di Frosinone Scalo (FR) hanno arrestato una 38enne, nota alle forze di polizia, in esecuzione di decreto di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone.I militari della Stazione di Frosinone Scalo, rintracciata la donna che stava scontando la pena agli arresti domiciliari, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che prevede la sostituzione della misura alternativa della detenzione domiciliare con quella della custodia in carcere. Il provvedimento scaturisce dalle ripetute violazioni alle prescrizioni imposte dall’A.G: commesse dalla donna che, accertate dai Carabinieri, sono state prontamente segnalate all’Ufficio di Sorveglianza.L’Arrestata, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

