Frosinone, Vintage market con la musica degli Ica Brothers

Domenica 11 maggio, in piazza Turriziani, si terrà il Vintage market “Frosinone Alta”, con orario dalle 9.30 alle 18. Con lo slogan “Quello che non serve a te, serve a me”, spazio a libri, vinili, giocattoli, oggettistica, artigianato, accessori, antiquariato, collezionismo, curiosità e numismatica.

Piazza Turriziani, nella stessa data, ospiterà anche la musica dal vivo degli Ica Brothers: l’esibizione è in programma dalle 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30.

“Frosinone Alta conferma la propria vocazione ad ospitare eventi di grande spessore – ha dichiarato l’assessore Rossella Testa – Anche il Vintage market rientra nell’ambito dell’articolata programmazione portata avanti dall’amministrazione Mastrangeli per continuare a valorizzare l’area più antica della città, in una piazza restituita alla città nella veste di frequentatissima area di socializzazione, condivisione e di fruizione di ottima musica, come nel caso dell’esibizione di domenica degli Ica Brothers”.