Frosinone, Vicano rinuncia all’“exit strategy”: «Grazie al sindaco, ma preferisco chiuderla qui»

A Frosinone si chiude definitivamente la vicenda politica che ha coinvolto l’ex assessore Laura Vicano. Dopo le dimissioni rassegnate mercoledì, Vicano ha scelto di non accettare alcuna “exit strategy” proposta dal sindaco Riccardo Mastrangeli, mettendo così un punto alla sua esperienza amministrativa.

Le parole pronunciate ieri mattina hanno colto di sorpresa il primo cittadino, che aveva invece parlato esplicitamente della possibilità di un diverso incarico all’interno dell’amministrazione comunale. Per “exit strategy” si intendeva infatti l’assegnazione di un nuovo ruolo, soluzione che avrebbe consentito di mantenere un contributo operativo dell’ex assessore nella squadra di governo.

«Ringrazio Riccardo Mastrangeli per avermi dato l’opportunità di effettuare un’esperienza importante e sicuramente formativa, che mi ha arricchito molto anche sul piano personale – ha dichiarato Vicano – però ho comunicato al sindaco che non sono interessata ad alcuna exit strategy. Vero che mi erano state prospettate alcune soluzioni, ma ci sono dei momenti nei quali si capisce che evidentemente non erano stati considerati seriamente tutti gli aspetti. Meglio chiuderla qui».

Una scelta netta, maturata dopo un primo passo indietro con le dimissioni da assessore, che avevano consentito al sindaco di procedere a un riassetto di giunta. Un riassetto funzionale – nelle intenzioni del primo cittadino – a rafforzare la maggioranza in vista degli ultimi 17 mesi di consiliatura.

Nel suo bilancio politico, Vicano ha voluto rivendicare con orgoglio il lavoro svolto, in particolare sul fronte della digitalizzazione: «Anticipo che sulla digitalizzazione Frosinone ha scalato 20 posizioni. Sono orgogliosa di questo risultato». Un passaggio che sottolinea come l’esperienza amministrativa, pur conclusa anzitempo, abbia prodotto risultati concreti.

Resta ora il nuovo assetto dell’esecutivo guidato da Mastrangeli, chiamato a consolidare l’azione amministrativa in una fase politicamente delicata. La vicenda Vicano, chiusa senza ulteriori incarichi, segna un passaggio significativo nella dinamica interna alla maggioranza, proprio nel tratto finale della consiliatura.

