Frosinone, viabilità e sosta: il sindaco Mastrangeli rassicura i commercianti sul progetto BRT

“Più parcheggi, non meno”: è questa la risposta del sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli alle preoccupazioni espresse da alcuni commercianti di via Aldo Moro, timorosi di una possibile riduzione degli spazi di sosta a causa del progetto BRT – Bus Rapid Transit, in fase di attuazione nel capoluogo.

«La realtà è esattamente l’opposto», scrive il primo cittadino in una nota ufficiale. L’amministrazione comunale, infatti, ha previsto un ampliamento della dotazione di sosta pubblica proprio in quel quadrante urbano, con la realizzazione di nuovi parcheggi strategici, accessibili e ben collegati.

Tra le aree individuate, il sindaco elenca:

Parcheggio via Marittima : 167 posti auto

: 167 posti auto Parcheggio Salvo D’Acquisto : 120 posti

: 120 posti Parcheggio via Landolfi/via Mastroianni : 92 posti

: 92 posti Parcheggio via De Matthaeis (Portici): 50 posti

Si tratta – sottolinea Mastrangeli – di infrastrutture concepite all’interno di una visione integrata di mobilità sostenibile, pensata per garantire una migliore vivibilità urbana. Non solo auto, ma anche percorsi pedonali e ciclabili, aree verdi e piena connessione con il trasporto pubblico e il sistema BRT.

«Guardiamo al futuro senza penalizzare il presente», conclude il sindaco, respingendo le critiche e ribadendo la volontà di coniugare innovazione, funzionalità e accessibilità per cittadini, visitatori e operatori economici.