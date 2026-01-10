Frosinone, via del Casone. Apertura al traffico veicolare

L’amministrazione comunale di Frosinone, ottenuti i pareri favorevoli della VII Commissione Consiliare e dei dirigenti del settore mobilità, arch. Giuseppe Viscogliosi, e del settore Lavori Pubblici, ing. Ivano Petrillo, ha disposto, in via sperimentale e provvisoria, l’apertura al traffico veicolare del ponte sul Torrente Rio in Via del Casone.

Mediante l’ordinanza pubblicata oggi sull’albo pretorio dell’ente, è stato istituito un senso unico di circolazione sul tratto stradale insistente sul ponte del Torrente Rio, con direttrice di marcia da Via del Casone verso Via Vado del Tufo e Via Simoncelli. È conseguentemente vietato l’accesso a Via del Casone ai veicoli provenienti da Via Vado del Tufo e da Via Simoncelli. La direttrice individuata è ritenuta la più sicura in relazione alla conformazione dell’intersezione e alla presenza di un fabbricato a margine della carreggiata.

Dalla data odierna e fino a diversa disposizione, il tratto stradale del ponte sul Torrente Rio di Via del Casone è pertanto aperto alla circolazione con le modalità sopra indicate.

È inoltre istituito l’obbligo, per i veicoli in uscita da Via del Casone, di fermarsi allo stop e di dare precedenza. Divieti di fermata e di sosta permanente sul tratto stradale del ponte0910 sul Torrente Rio di Via del Casone; di circolazione in Via del Casone ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Il limite massimo di velocità è fissato a 30 km/h.