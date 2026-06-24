Frosinone, via Aldo Moro cambia volto: al via la riqualificazione del verde e dell’arredo urbano

Un nuovo volto per via Aldo Moro, una delle principali arterie cittadine e punto di riferimento del commercio e della vita urbana del capoluogo. Nei prossimi giorni prenderà il via un importante intervento di riqualificazione del verde urbano e dell’arredo pubblico che interesserà oltre un chilometro di aiuole lungo la strada, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, aumentare la sostenibilità ambientale e valorizzare il patrimonio vegetale esistente.

Il progetto prevede una profonda opera di riqualificazione delle fioriere e delle aiuole presenti lungo l’intero asse viario. Contestualmente saranno completamente ripulite e valorizzate le storiche fioriere in marmo che caratterizzano via Aldo Moro. Sarà inoltre realizzato un moderno impianto di irrigazione a goccia lungo l’intero percorso, in grado di garantire una gestione più efficiente delle risorse idriche e una migliore manutenzione del verde nel tempo.

L’intervento prevede anche il rinnovo delle essenze vegetali mediante la messa a dimora di 825 esemplari di Phillyrea angustifolia (Filirea), pianta sempreverde particolarmente adatta agli ambienti urbani grazie alla sua resistenza alla siccità, all’inquinamento e agli stress ambientali, oltre che per le sue qualità estetiche e paesaggistiche.

L’opera comprenderà inoltre il rinnovo dell’arredo urbano con nuove panchine di design e nuovi cestini portarifiuti.

“Le città si trasformano anche attraverso i dettagli. E spesso sono proprio i dettagli a fare la differenza tra una strada qualunque e un luogo che trasmette bellezza, ordine e qualità della vita. Per questo abbiamo deciso di intervenire su via Aldo Moro, una delle vie più rappresentative e frequentate di Frosinone, con un progetto che non riguarda soltanto il verde o l’arredo urbano, ma l’immagine stessa della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Riccardo Mastrangeli.

“Prima di qualsiasi intervento, effettueremo un censimento agronomico accurato; tutte le piante recuperabili saranno trasferite in altre aree pubbliche, in particolare negli spazi scolastici, perché nulla di ciò che ha valore venga disperso. La scelta della Filirea risponde a precise caratteristiche di qualità, resistenza ed eleganza e consentirà di conferire a via Aldo Moro un’immagine più curata e coerente con il ruolo che riveste nel tessuto urbano cittadino.

Via Aldo Moro rappresenta il salotto commerciale della nostra città e merita la stessa attenzione che stiamo dedicando alle grandi opere, alla stazione ferroviaria, al BRT nell’ambito del trasporto pubblico locale, ai quartieri e agli spazi pubblici. Perché amministrare significa occuparsi non solo delle grandi trasformazioni, ma anche della qualità quotidiana della vita delle persone. Passo dopo passo, intervento dopo intervento, continuiamo a costruire una Frosinone più bella, più ordinata e sempre più moderna”, ha concluso il sindaco.

“L’intervento su via Aldo Moro si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione e manutenzione degli spazi pubblici portato avanti dall’Amministrazione comunale”, ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi. “L’obiettivo è restituire piena qualità e funzionalità a uno degli assi urbani più importanti della città attraverso un intervento organico che consentirà di migliorare la qualità e la fruibilità dell’intera area. Si tratta di un’opera pensata per durare nel tempo e valorizzare un’area strategica per la vita cittadina.”