FROSINONE, VENERDÌ RIUNIONE INFORMATIVA AL PRESIDIO DEGLI AGRICOLTORI PRESSO IL CASELLO AUTOSTRADALE

Il Sindaco di Fumone, Matteo Campoli, annuncia che venerdì 7 febbraio alle ore 20:00, presso il presidio degli agricoltori situato di fronte all’uscita del casello autostradale di Frosinone, si terrà una riunione informativa aperta a cittadini, agricoltori e rappresentanti istituzionali. All’incontro parteciperà il Sindaco insieme all’Associazione “L’Agricoltura è Vita”, con l’obiettivo di illustrare le motivazioni del presidio e dello sciopero generale in corso. Durante la serata verranno esposte le problematiche che il settore agricolo sta affrontando e le richieste avanzate alle istituzioni.

“Nel caso in cui non vi sia un riscontro concreto da parte delle forze politiche e delle istituzioni – spiegano – il movimento degli agricoltori si vedrà costretto a intensificare le proteste con ulteriori iniziative più incisive. Ricordiamo a tutti che senza agricoltura non c’è vita. L’invito è rivolto a tutti, essere numerosi è molto importante. Il nostro grido di dolore non può restare inascoltato”.