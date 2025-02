Frosinone, venerdì la presentazione del libro “Storia senza eroi” di Piero Marrazzo alla libreria Ubik

Venerdì 7 febbraio, alle ore 17:30, presso la libreria Ubik di Frosinone, si terrà la presentazione del libro “Storia senza eroi” di Piero Marrazzo, edito da Marsilio. Un appuntamento importante per approfondire un racconto intenso e ricco di spunti di riflessione, che sarà moderato dal giornalista Alessio Porcu. L’evento si aprirà con i saluti della consigliera regionale Sara Battisti.

“L’incontro con Piero Marrazzo – spiega la consigliera regionale Pd -, che ho fortemente voluto, rappresenta un’occasione per confrontarsi su una narrazione che va oltre la retorica e ci restituisce storie e vicende umane spesso dimenticate. Ma è anche l’opportunità per ricordare il lavoro straordinario che Marrazzo ha svolto alla guida della Regione Lazio. Durante il suo mandato, la nostra regione ha visto importanti investimenti nei territori, un’attenzione particolare alla sanità pubblica e un impegno concreto per il contrasto alle disuguaglianze. La Provincia di Frosinone ha vissuto una stagione straordinaria, con opere infrastrutturali che hanno avuto un impatto a lungo termine sul territorio. Un’azione amministrativa che ha lasciato un segno e che oggi può essere fonte di ispirazione per affrontare le sfide politiche che ci attendono: ricordo, infatti, la capacità espansiva di quella che era una coalizione di centrosinistra che ha saputo aprirsi a tante realtà civiche. In un momento in cui la destra al governo regionale si dimostra sempre più distante dalle reali esigenze dei cittadini, dobbiamo riaffermare con forza un modello di amministrazione vicino alle persone, ai loro bisogni e al futuro dei nostri territori. L’incontro – conclude – sarà un’occasione per approfondire il contenuto del libro, ma anche per riflettere sulla politica, sulla società e sulle responsabilità di chi governa”.