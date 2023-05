Frosinone, venerdì la consegna di un nuovo mezzo presso il centro sociale integrato

Un nuovo mezzo per potenziare i servizi alla persona sul territorio comunale. “L’amministrazione, mediante l’assessorato al welfare di Fabio Tagliaferri, ha il dovere di ascoltare e rispondere concretamente ai bisogni delle persone, dando sostegno a coloro che si trovino in stato di difficoltà. L’obiettivo è promuovere l’autonomia, la capacità di accesso alle opportunità offerte dal territorio e, in genere, le relazioni sociali di minori, anziani, persone con disabilità”.

“Venerdì 26 maggio, alle 10.30, presso il Centro sociale integrato per minori e disabili (CSI) di Via Fabi, sarà consegnato alla Coop Osa un mezzo per il trasporto dei cittadini che fruiscono dei servizi alla persona erogati tramite Ati Osa, Parsifal, Diaconia – ha dichiarato l’assessore Fabio Tagliaferri – Il mezzo, dotato di pedana per l’accesso delle persone con disabilità, sarà utilizzato dagli utenti del centro sociale integrato e dai destinatari dei servizi alla persona, nell’ottica di una costante attenzione ai bisogni e alle necessità dei cittadini di Frosinone”.

Comunicato stampa