Frosinone, venerdì al Vittoria la monografia di Gerardo Di Giammarino

Sarà presentata venerdì 3 maggio alle 18.30 al teatro comunale Vittoria (via Amendola, 3), “La macchina animata dal corso del fiume”, la monografia di Gerardo Di Giammarino, per la collana Quaderni di storia frusinate edita dall’associazione Milites.

Nel corso dell’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale mediante gli assessorati al centro storico e alla cultura, sarà illustrato dunque il prezioso volume che verte sulla cronaca e storia del primo impianto moderno per l’approvvigionamento idrico a Frosinone (inaugurato nel 1870 e dismesso nel 1952).

COMUNICATO STAMPA

