Frosinone – Vede cinghiali nel suo giardino, imbraccia il fucile e si ferisce ad un piede

Brutta esperienza per un uomo di 63 anni di Frosinone, che nella notte tra sabato e domenica, resta ferito ad un piede, dopo aver esploso accidentalmente un colpo di fucile. L’ uomo aveva imbracciato l’ arma per scacciare cinghiali dal suo terreno, e sceso di corsa dalla sua abitazione, era pronto per sparare. Purtroppo dopo aver inciampato, è partito un colpo accidentale che lo ha ferito al piede dx. Subito ricoverato presso l’ ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove gli sono state prestate le cure del caso. Non destano particolari preoccupazioni le sue condizioni. Sull’ accaduto indagano i carabinieri. Nelle prossime ore l’ uomo verrà trasferito in un ospedale capitolino dove verrà operato.

