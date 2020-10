Frosinone – Vasto controllo del territorio: ecco i risultati

Nella decorsa notte, i militari della Compagnia Carabinieri di Frosinone hanno effettuato un servizio straordinario per il controllo del territorio, al termine del quale sono state deferite in stato di libertà 8 persone a vario titolo, mentre 7 sono state segnalate alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti, ben 5 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo ed elevato numerose contravvenzioni al Codice della Strada, oltre a 40 autoveicoli controllati e 56 persone identificate.

Nello specifico, i militari del NORM della Compagnia e delle Stazioni di Pofi, Ripi e Giuliano di Roma, nel corso del predisposto servizio, hanno controllato nel capoluogo e deferito :

– un 37enne di origine albanese ed un 34enne di Ceccano, i quali venivano sorpresi alla guida delle rispettive auto sprovvisti di patente perché mai conseguita; i rispettivi veicoli venivano sottoposti a sequestro;

– un 54enne di Isola del Liri ed un 39enne di Supino, controllati alla guida dei rispettivi autoveicoli in evidente stato di ebrezza alcolica, rifiutavano di sottoporsi all’accertamento etilometrico. Venivano pertanto entrambi deferiti per “guida sotto l’effetto di alcool” con contestuale ritiro delle rispettive patenti di guida e sequestro dei veicoli;

– un 34enne residente nel casertano ed un 28enne di Ripi, controllati alla guida dei rispettivi autoveicoli e sottoposti ad accertamento etilometrico, risultavano avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Le patenti di guida venivano ritirate ed i veicoli sottoposti a sequestro;

– una 25enne di San Biagio Saracinisco ed un 30enne di Veroli, con precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, venivano sorpresi in Frosinone nonostante fossero entrambi gravati dal provvedimento del divieto di ritorno per anni tre nel citato comune, emesso lo scorso 28 aprile dal Questore di Frosinone e pertanto deferiti per inosservanza al F.V.O.. La prima trovata in possesso di gr. 0,40 di cocaina, veniva altresì segnalata alla Prefettura di Frosinone quale assuntore e lo stupefacente sequestrato.

Inoltre, nel medesimo contesto, venivano altresì segnalate alla Prefettura di Frosinone, quali assuntori di sostanze stupefacenti, le sottonotate persone :

– un 25enne di San Giovanni Incarico, poiché controllato in Frosinone e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,1 di hashish. Lo stupefacente veniva posto sotto sequestro amministrativo;

– un 53enne di Ceccano, controllato anch’egli in Frosinone e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,20 di cocaina; stupefacente sottoposto a sequestro;

– un 43enne di origine albanese, controllato nel capoluogo, veniva trovato in possesso di gr. 2,80 di hashish; stupefacente sottoposto a sequestro;

– un 37enne di Ceccano, controllato anch’egli nel capoluogo e sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,40 di cocaina, sottoposta a sequestro;

– un 29enne residente nella provincia di Latina, controllato in Giuliano di Roma, anch’egli sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 5,2 di marijuana. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro amministrativo;

– un 36enne del capoluogo, controllato in questo centro, veniva trovato in possesso di gr. 0,15 di cocaina; il relativo stupefacente sequestrato

