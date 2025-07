Frosinone, uso non essenziale di acqua potabile: l’ordinanza.

È stata pubblicata sull’albo pretorio, al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=70098&CSRF=2004ee689b70c6c5c969c21b4f7706df, l’ordinanza, firmata dal Sindaco Riccardo Mastrangeli, che vieta l’uso non essenziale della fornitura idrica potabile.

Al fine di garantire una fornitura adeguata dell’acqua potabile, così come evidenziato dallo stesso gestore, si è reso quindi necessario il provvedimento per vietarne gli utilizzi impropri.

È stata quindi emessa l’ordinanza con divieto, fino al 22 settembre 2025, di utilizzare le acque potabili destinate al consumo umano e fornite con la rete idrica comunale: per irrigare, in ambito domestico, gli orti e/o i giardini e/o i prati; per riempire, in ambito domestico, le piscine o altre tipologie di vasche destinate ad uso ludico e/o ricreativo; per il lavaggio, in ambito domestico, degli autoveicoli.

La mancata osservanza dei divieti sopra indicati è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

