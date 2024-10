Frosinone, urbanistica: 28 bis, il convegno al teatro Vittoria

Si terrà martedì 29 ottobre al teatro comunale Vittoria, a partire dalle 15.30, l’incontro, fortemente voluto dal Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, dedicato all’illustrazione delle nuove linee guida, con relativo schema di convenzione, per l’applicazione dell’articolo 28 bis in relazione al permesso di costruire convenzionato.

“Con la delibera di giunta approvata lo scorso maggio, su mio indirizzo – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – l’Amministrazione ha approvato le nuove linee guida e il relativo schema di convenzione per l’applicazione dell’articolo 28 bis, riguardanti il permesso di costruire convenzionato. Questo strumento – ha proseguito il sindaco Mastrangeli – rappresenta un’importante opportunità per favorire uno sviluppo urbanistico sostenibile e condiviso, consentendo di coinvolgere in modo più diretto i privati nella realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comune. Con questa formula, l’amministrazione comunale e i soggetti privati collaborano per raggiungere obiettivi urbanistici strategici, migliorando la qualità dei servizi e degli spazi cittadini. I vantaggi sono molteplici: in questo modo, acceleriamo i tempi di realizzazione di opere essenziali, come strade, parcheggi, aree verdi, ottimizzando le risorse economiche senza gravare sulle finanze pubbliche, contribuendo a creare un meccanismo virtuoso che rende la città più moderna e funzionale, oltre che più vivibile, più accessibile e inclusiva per tutti. Nello specifico – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – con l’approvazione delle nuove linee guida, nei casi in cui ne esistano le condizioni, si sono definite le regole per l’applicazione di uno strumento in più di sviluppo del territorio per ciò che attiene la realizzazione di nuove volumetrie. Sarà quindi ora possibile proporre nuovi interventi edilizi diretti tramite la stipulazione di una convenzione con l’ente, dove già previsto dal Piano Regolatore Generale. L’incontro di martedì fa seguito al convegno precedentemente organizzato sul tema della rigenerazione urbana e del recupero edilizio, in occasione della giornata di presentazione dell’art. 3, legge regionale n.7/2017 – ha concluso il Sindaco Mastrangeli – Entrambi i provvedimenti citati vanno nella direzione di favorire l’insediamento di nuovi nuclei familiari nella nostra Frosinone, insieme alle tante altre attività portate avanti dall’amministrazione per una crescita sostenibile, secondo un nuovo modello urbano, di città integrata con il proprio territorio, significativamente dotata di infrastrutture e di servizi di valore, nell’ottica di un incremento della qualità della vita per tutti i cittadini”.

Nel corso dell’incontro di martedì 29 ottobre, sono previsti gli interventi del Sindaco Riccardo Mastrangeli; del personale tecnico del settore urbanistica del Comune; dell’architetto Demetrio Carini, consulente e consigliere politico assessorato regionale urbanistica, politiche abitative, case popolari, politiche del mare; dell’avv. Enrico Michetti, presidente della fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, incaricato del supporto tecnico legale di affiancamento nella redazione delle linee guida e relativo schema di convenzione per l’applicazione dell’articolo 28 bis di competenza del settore urbanistica.

Dalle 15.30 alle 17.30, si terranno gli interventi dei relatori; seguirà dibattito.

