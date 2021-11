Frosinone – Uomo trovato morto nei pressi della stazione

Il corpo di un uomo è stato ritrovato in un terreno adiacente le rotaie sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, nei pressi della stazione di Frosinone.Il ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata , l’uomo sarebbe di origine straniere. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine, non si esclude nessuna ipotesi.

FOTO ARCHIVIO

