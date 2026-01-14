Frosinone, uomo investito in via Marittima: 40enne in gravi condizioni

Grave incidente stradale in via Marittima, dove un pedone è stato investito da una Toyota mentre si trovava sulla carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Frosinone, diretti dal comandante Dino Padovani, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

Il ferito, un cittadino indiano di circa 40 anni, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche: nell’impatto ha riportato gravi ferite e una copiosa perdita di sangue, ma è stato stabilizzato dai sanitari.

La circolazione lungo via Marittima ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Terminati gli accertamenti sul posto, l’automobilista sarà sottoposto ai controlli previsti dalla normativa, inclusi quelli per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

