Frosinone – Uomo investito è grave, elitrasportato in codice rosso

L’eliambulanza atterra al Parco Matusa per consentire il trasferimento urgente del ferito

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Frosinone, dove un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito in circostanze ancora da chiarire.

L’incidente si è verificato in una zona urbana del capoluogo e, secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che dopo aver prestato le prime cure sul posto hanno disposto l’arrivo dell’eliambulanza, atterrata al Parco Matusa per garantire un trasferimento rapido in codice rosso verso un ospedale specializzato.

Sul luogo dell’investimento sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante della Questura di Frosinone, coordinati dal dottor Gianluca Di Trocchio, che hanno provveduto a regolare la viabilità e ad avviare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Foto archivio