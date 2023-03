Frosinone, un’onorificenza per gli esercizi commerciali storici del capoluogo

Il Comune di Frosinone, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, mediante l’assessorato al commercio coordinato da Valentina Sementilli, ha istituito un bando per il conferimento, a titolo di onorificenza, di una pergamena di merito agli esercizi commerciali del capoluogo attivi da almeno 40 anni.

“La città di Frosinone, con questa iniziativa, intende premiare quelle imprese che nel tempo sono riuscite a trasmettere alle generazioni successive un patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – Valorizzare tali attività significa dare valore anche al tessuto culturale e sociale del nostro territorio”.

“L’Amministrazione vuole promuovere l’attuazione di tutte le iniziative di valenza qualitativa nei contenuti e finalizzate al pubblico interesse, oltre che alla crescita dell’economia locale – ha dichiarato l’assessore Sementilli – L’istituzione del bando fa seguito all’ordine del giorno già approvato dalla III Commissione Consiliare, affinché venisse conferita, a titolo di onorificenza, una pergamena di merito alle attività commerciali ‘storicamente’ attive in questo Comune. L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica operanti in qualsiasi settore economico, iscritte nel Registro delle imprese e attive, con esercizio ininterrotto dell’attività nell’ambito del medesimo settore merceologico, per un periodo non inferiore a 40 anni – ha proseguito l’assessore Sementilli – Ai fini del riconoscimento del requisito temporale, si considerano anche eventuali cambi di gestione dell’attività non formalmente risultanti dalla visura camerale. Tale requisito temporale deve essere maturato al 31 dicembre 2022. Le imprese possono presentare domanda al settore Sviluppo Economico e SUAP allegando la visura camerale aggiornata. La domanda può essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Frosinone o trasmessa all’indirizzo mail sviluppo.economico@comune.frosinone.it, oppure tramite posta certificata all’indirizzo pec@pec.comune.frosinone.it”.

La domanda deve essere inviata entro e non oltre il 31/03/2023.

Al modulo della domanda dovranno essere allegati una breve relazione sulla vita dell’azienda dalla costituzione ad oggi (dalla quale si evinca, in particolare, la continuità storica dell’impresa), copia della documentazione storica utile a dimostrare la data di avvio dell’attività o della costituzione, qualora queste non coincidano con quelle risultanti dalla visura camerale, ed eventuale copia di pubblicazioni e/o documentazione storica sulle origini e sulla storia dell’impresa.

Sarà inoltre particolarmente apprezzato l’invio in copia di altro materiale documentale storico (atti, fotografie d’epoca, disegni o rappresentazioni grafiche di marchi), preferibilmente in formato elettronico.

COMUNICATO STAMPA