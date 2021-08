Frosinone, una terrazza panoramica per la nuova sede comunale

La giunta Ottaviani ha dato mandato al dirigente dei Servizi Tecnici di procedere alla progettazione e alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza sulla terrazza panoramica di Palazzo Munari, l’immobile ex Banca d’Italia, che si appresta a diventare la nuova sede del Comune di Frosinone, in via Plebiscito. Seguiranno, dunque, i lavori di idonea e necessaria pavimentazione, per rendere l’area fruibile, in tutta sicurezza, a cittadini e visitatori.È infatti intenzione dell’Amministrazione utilizzare, per manifestazioni ed eventi all’aperto, una porzione della terrazza di copertura, attualmente non pavimentata. Il settore dei servizi tecnici, coordinato dall’assessore Fabio Tagliaferri, procederà dunque all’esecuzione delle lavorazioni idonee e necessarie per riqualificare e valorizzare l’ampia terrazza dell’immobile che domina la vallata circostante, dalla quale si può ammirare una vista che comprende i diversi comuni del circondario.L’edificio (con una superficie direzionale di circa 2000 mq, 500 mq per residenze e 300 per archivi) che affaccia su piazzale Vittorio Veneto, è stato acquisito all’interno del patrimonio del Comune di Frosinone con la formula del rent to buy, con il contratto, siglato a novembre 2020, tra l’amministrazione Ottaviani e l’istituto di via Nazionale. L’ente del capoluogo è stato il primo in Italia ad adottare tale strumento per una sede istituzionale e, in particolare, per il palazzo comunale: tale tecnica finanziaria permette una combinazione di un contratto di locazione e acquisto, attraverso lo scomputo dei canoni annuali, corrisposti in acconto del prezzo. Nella sede di Palazzo Munari il Comune trasferirà, oltre ad alcuni uffici amministrativi, anche l’Archivio, insieme alla pinacoteca e a un’area espositiva.

