Frosinone, una scuola innovativa per il quartiere di Madonna della Neve

A tale scopo, sono state valutate diverse alternative, in particolare riferimento all’immobile che attualmente ospita l’Agenzia Provinciale di Formazione in via Tiburtina quale potenziale sede da locare per l’anno 2021/2022. La scelta strategica dell’Ente Municipale, tuttavia, rimane quella della valorizzazione del patrimonio di propria titolarità, eventualmente anche attraverso soluzioni progressive nel corso del tempo.

Il comune ha quindi effettuato una verifica e ricerca nel mercato delle soluzioni alternative a basso impatto ambientale, oltre che di notevole innovazione sotto il profilo degli accorgimenti tecnologici e modulari.

L’investimento avverrebbe, dunque, mediante il noleggio di strutture modulari prefabbricate a uso scolastico da ubicare in un’area già nelle disponibilità dell’Amministrazione in via Madonna della Neve, così da riattivare la riqualificazione del sito in funzione delle esigenze scolastiche del quartiere e dell’intera comunità.

L’area sarà predisposta per accogliere le nuove strutture modulari: nello specifico, realizzando il basamento sul quale collocare la scuola, predisponendo quanto necessario per allacciamenti e scarichi, realizzando camminamenti e un’area a parcheggio, ripristinando recinzione e cancelli, con l’efficientamento dell’illuminazione esterna, unitamente alla previsione di aree gioco e di socializzazione destinate all’utenza e al quartiere.

comunicato stampa