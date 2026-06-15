Frosinone, una panchina per ricordare le vittime della strada e promuovere la sicurezza

Venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 17, piazza Norberto Turriziani ospiterà l’iniziativa “Un dono che unisce… Memoria, città e comunità”, promossa dall’associazione Valerionelcuore ODV e patrocinata dal Comune di Frosinone.

L’evento sarà dedicato all’inaugurazione, in corso della Repubblica, della panchina commemorativa donata dall’associazione in memoria delle vittime della strada e rappresenterà anche un’importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale, della prevenzione e della solidarietà.

Dalle 17 alle 19, in piazza Turriziani, saranno presenti gli stand delle associazioni coinvolte, con attività informative e dimostrative rivolte alla cittadinanza. In programma la distribuzione di materiale informativo, incontri con volontari e operatori dell’Unità di Strada della ASL di Frosinone, alcoltest gratuiti, simulazioni di guida, dimostrazioni di primo soccorso e iniziative dedicate alla promozione di comportamenti responsabili alla guida.

Alle ore 19 si terrà il momento istituzionale con gli interventi delle autorità, seguito dall’inaugurazione e dalla benedizione della panchina commemorativa in corso della Repubblica, dalla scopertura della targa e dai saluti conclusivi.

“Ringrazio l’associazione Valerionelcuore per l’impegno nel mantenere viva la memoria delle vittime della strada e nel promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Questa iniziativa unisce il ricordo alla sensibilizzazione, coinvolgendo cittadini, associazioni e istituzioni in un percorso condiviso che contribuisce a rendere la nostra comunità più consapevole e attenta”.

“La panchina che sarà inaugurata in corso della Repubblica rappresenta un segno tangibile di memoria e vicinanza – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – Allo stesso tempo, le attività in programma a piazza Turriziani offriranno un’importante occasione di confronto e informazione, soprattutto per i più giovani, sui temi della sicurezza stradale, della salute e del rispetto di sé e degli altri”.

L’evento è realizzato con la partecipazione di ACAT Ciociaria ODV; ACI Sezione di Frosinone; Unità di Strada ASL Frosinone; C.R.I. Sezione di Frosinone; Automobile Club Frosinone e autoscuole affiliate Ready2Go; Associazione Italiana Familiari e vittime della strada; APS sezione di Frosinone-Latina; CSV Lazio Sezione Frosinone.