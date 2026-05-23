Frosinone – Una notte tra storia e musica: apertura straordinaria del Museo Archeologico Comunale

Anche Frosinone aderisce alla Notte Europea dei Musei 2026, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che ogni anno invita cittadini e visitatori a vivere il patrimonio storico e artistico in una dimensione insolita e suggestiva, attraverso aperture straordinarie serali e appuntamenti dedicati alla valorizzazione dei luoghi della cultura.

Sabato 23 maggio, la Sezione Romana del Museo Archeologico Comunale di Frosinone, ospitata nel suggestivo Caveau delle Origini all’interno di Palazzo Munari (ingresso via Plebiscito e via Cavour), sarà aperta gratuitamente al pubblico dalle ore 20 alle 23. Dalle 22 alle 23, inoltre, si terrà la performance musicale del maestro Andrea Savino al violoncello, in un dialogo tra musica, storia e archeologia capace di rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di visita.

I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nella storia più antica della città attraverso un percorso che racconta la Frosinone delle età repubblicana e imperiale. La sezione romana del museo custodisce infatti reperti archeologici e preziose collezioni numismatiche che testimoniano l’evoluzione del territorio nel corso dei secoli, all’interno di un allestimento concepito per valorizzare ogni dettaglio e favorire una fruizione accessibile e coinvolgente.

“La Notte Europea dei Musei rappresenta un’occasione speciale per riscoprire le radici della nostra comunità e per vivere il patrimonio culturale cittadino in una cornice particolarmente suggestiva – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Il Caveau delle Origini custodito a Palazzo Munari racconta una parte fondamentale della storia di Frosinone e costituisce un luogo identitario che merita di essere conosciuto e valorizzato. Aprire questi spazi alla cittadinanza in orario serale, arricchendoli con una raffinata esibizione musicale, significa creare un’occasione di incontro tra cultura, memoria e partecipazione, capace di coinvolgere pubblici diversi e avvicinare sempre più persone al nostro patrimonio storico”.

“La città di Frosinone aderisce con entusiasmo alla Notte Europea dei Musei, una manifestazione che promuove la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale attraverso esperienze originali e coinvolgenti – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Simona Geralico – Il Museo Archeologico Comunale è un luogo vivo, aperto alla comunità, che custodisce testimonianze preziose della nostra storia e contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza e la consapevolezza delle nostre radici. Ringrazio la direttrice Maria Teresa Onorati e tutto il personale per l’impegno e la professionalità profusi nella valorizzazione di questo importante patrimonio cittadino”.