Frosinone – Un tour nel territorio a sostegno degli amministratori locali di Forza Italia

Un tour di ascolto e di proposte a favore del territorio e rigorosamente dalla parte dei nostri amministratori locali. Lo inizieremo subito in tutto il territorio provinciale. Siamo stati anche sollecitati a questo passo, visto che tanti amministratori vogliono sapere come muoversi e quali opportunità ci sono in campo ambientale e sul versante del superbonus del 110%. Oltre naturalmente a tanti altri temi. Come consiglieri provinciali del partito ci mettiamo a disposizione, con l’aiuto anche di tecnici esperti che possano illustrare nel dettaglio quali sono i percorsi e le possibilità. Un supporto amministrativo, ma pure uno scatto politico a favore dei militanti e di chi tutti i giorni ci mette la faccia sul territorio. E’ questo un modo per far crescere il nostro partito.

Siamo sempre dalla parte degli amministratori locali, la vera spina dorsale di Forza Italia.

Il radicamento sul territorio è la nostra stella polare. Fra l’altro non dimentichiamo che la nostra elezioni a consiglieri provinciali è arrivata sull’onda del voto ponderato degli amministratori locali. Più di duecento ci hanno scelto. Forza Italia resta il partito di riferimento degli amministratori e dei cittadini. Nel solco tracciato dal presidente Silvio Berlusconi e dal vicepresidente Antonio Tajani.

Gianluca Quadrini,presidente del gruppo provinciale di Forza Italia.

Gioacchino Ferdinandi,consigliere provinciale di Forza Italia

