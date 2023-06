Frosinone, “Un posto sotto questo cielo”: la presentazione in aula consiliare

Nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, martedì 27 giugno alle ore 18.30, l’Associazione culturale Convivium Perenne, in collaborazione con il Comune di Frosinone, presenterà il romanzo “Un posto sotto questo cielo” di Daniele Scalise. Scrittore e giornalista, Scalise ha collaborato con la Rai, è stato corrispondente nelle zone di guerra, ha lavorato per l’Espresso, Panorama, Il Foglio ed è stato redattore di Prima Comunicazione. È autore di saggi di carattere sociale e di inchieste sull’antisemitismo.

“Un posto sotto questo cielo”, con uno stile limpido e sferzante, narrando la storia della famiglia ebrea dei Mortara, racchiude la storia del popolo ebraico. Dal libro ha tratto ispirazione Marco Bellocchio per “Rapito”, presentato in anteprima al festival di Cannes.

Moderatore dell’evento sarà il giornalista Ruben Della Rocca. Relatore, il Presidente del Bené Berith di Roma Sandro Di Castro.

“Credo che il fondamento stesso dell’umanità, ciò che ci rende umani, sia quello della compassione, nel senso etimologico del termine: soffrire insieme, riconoscersi in un unico dolore che accomuna tutti gli esseri umani, è inteso come l’atto stesso in grado di infrangere ogni barriera che l’egoismo, la diffidenza, il pregiudizio possono costruire tra noi e gli altri – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Immergendosi nel bellissimo libro di Scalise, il lettore non resterà indifferente al dolore senza fine attraversato da una famiglia e soprattutto da un bambino di sei anni, Edgardo Mortara. Oggi, come ieri, abbiamo il dovere di coltivare il dialogo, l’apertura all’altro, l’empatia, il confronto, trasmettendo questi valori, in particolare, alle giovani generazioni”.

COMUNICATO STAMPA