Frosinone, un contest per il BRT rivolto agli studenti

Frosinone, un contest per il BRT
Il Comune di Frosinone, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, promuove il concorso creativo “Dai un Nome e una Livrea al BRT di Frosinone”, rivolto agli studenti delle scuole medie (secondarie di primo grado), del Liceo Artistico e dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni nella definizione dell’identità della nuova linea BRT – Bus Rapid Transit, il sistema di trasporto pubblico rapido progettato per migliorare la mobilità urbana.
Gli studenti delle scuole medie saranno chiamati a proporre un nome originale per la linea BRT, che rispecchi valori quali velocità, sostenibilità, innovazione e connessione urbana. Gli studenti del Liceo Artistico e dell’Accademia di Belle Arti, oltre al nome, potranno presentare anche la proposta grafica per la livrea degli autobus, comprensiva di colori, logotipo ed elementi visivi che rappresentino il servizio e il territorio del capoluogo.
La partecipazione al concorso è gratuita, individuale o in gruppo, e ogni studente o gruppo potrà presentare una sola proposta. I progetti dovranno essere trasmessi entro il 20 dicembre 2025 via email all’indirizzo brtcontest@comune.frosinone.it, oppure consegnati in formato digitale su supporto USB presso il Settore Ambiente e Mobilità del Comune, in Piazza VI Dicembre. Sono previsti premi per i primi tre classificati di ciascuna categoria, con buoni acquisto in materiale artistico, libri o tecnologia.
Il Sindaco Riccardo Mastrangeli ha dichiarato: “Il BRT rappresenta un passo avanti decisivo per la mobilità cittadina e per il miglioramento della qualità della vita. Con questo concorso vogliamo dare voce ai nostri giovani, valorizzando la loro creatività e rendendoli protagonisti dell’introduzione di un’infrastruttura che sarà al servizio dell’intera comunità. La scelta del nome e dell’immagine della linea BRT non è un dettaglio: è il primo biglietto da visita di un cambiamento che Frosinone sta concretizzando con visione e responsabilità”.
Il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente e alla Mobilità, Antonio Scaccia, ha aggiunto: “Il BRT è un sistema moderno, veloce e sostenibile, pensato per incentivare l’uso del trasporto pubblico e ridurre l’impatto ambientale. Coinvolgere gli studenti significa dare a questo progetto una forte identità locale, costruita insieme ai cittadini di domani. Ci aspettiamo proposte originali, capaci di raccontare l’essenza di un servizio che ridurrà traffico e inquinamento, offrendo un’alternativa efficiente all’auto privata”.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione, Mario Grieco, ha concluso: “Le scuole sono il cuore della creatività del nostro territorio. Questo concorso è un’opportunità educativa preziosa, che permette agli studenti di confrontarsi con un progetto reale e di applicare competenze artistiche e comunicative. È un modo concreto per avvicinare i giovani alla vita della città, stimolando partecipazione, senso civico e spirito progettuale. Siamo certi che i ragazzi sapranno proporre idee innovative e di grande qualità”.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email brtcontest@comune.frosinone.it o il numero 0775 2656224. Tutta la documentazione, incluso il regolamento, è disponibile sul sito istituzionale www.comune.frosinone.it.

