Frosinone, un contest innovativo con realtà aumentata e IA per l’8 marzo

Frosinone sarà la prima città italiana a sperimentare un’innovativa tecnologia basata sulla realtà aumentata e l’intelligenza artificiale, all’interno del territorio comunale.

Nella giornata di martedì, su impulso del Sindaco Riccardo Mastrangeli e dell’assessorato all’innovazione di Alessandra Sardellitti, sono state infatti posizionate dai tecnici incaricati circa 8000 immagini, nell’ambito del progetto presentato da INnova3 e Spheroid Universe.

“Il Comune di Frosinone, con l’assessorato dedicato – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – sta portando avanti con grande dinamismo il programma di transizione digitale, secondo un approccio strutturato e sistematico. L’amministrazione è al lavoro, quotidianamente, per cogliere tutte le opportunità della digitalizzazione, nella direzione della sburocratizzazione, della sostenibilità, del potenziamento dei servizi e della semplificazione, dando spazio, come in questo caso, anche a progetti creativi, innovativi e anche divertenti, affinché Frosinone diventi sempre più una città a ‘misura di persona’, moderna e funzionale”.

“In occasione della Giornata Internazionale della Donna il cielo del Comune di Frosinone sarà riempito di immagini a tema – ha dichiarato l’assessore Sardellitti – Per ammirarle, sarà sufficiente scaricare gratuitamente l’app PixelVoxel dagli store Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.spheroid.pixelvoxel) o iOS (https://apps.apple.com/it/app/pixelvoxel/id1611210624). Nello specifico, nel cielo del territorio comunale saranno visibili degli avatar, sia attraverso i comuni cellulari, sia con gli indossabili, come ad esempio gli Apple vision pro (e non solo), che sempre più iniziano a prendere piede nei mercati di riferimento. Questa tecnologia che, con l’evento di venerdì sarà presentata in via sperimentale per la prima volta in Italia, lavora sia sull’asse verticale (augmented reality), sia sull’asse orizzontale (pixel voxel ovvero “arte in pixel”). All’iniziativa è collegato anche un concorso per la giornata internazionale della donna. Il contest è rivolto a tutti coloro che, venerdì, realizzeranno un video oppure una foto con lo sfondo del cielo del capoluogo ‘addobbato’, postandoli su almeno un social network, con un messaggio dedicato alla propria partner e taggando l’account ufficiale del Comune di Frosinone e della INnova3. L’azienda selezionerà quindi i vincitori a cui sarà offerta una cena presso un ristorante di Frosinone”. Il contest è aperto a tutti, non solo ai residenti nel capoluogo.

comunicato stampa