Frosinone – Un arrestato per furto e un denunciato per ricettazione dalla Polizia di Stato

Nella giornata di ieri il personale della Questura di Frosinone, durante l’espletamento di specifici servizi di controllo del territorio, ha arrestato un 45enne per furto e ha denunciato un 50enne per ricettazione.

In particolare, nel pomeriggio, ricevuta segnalazione al 113 di furto in atto, gli operatori delle Volanti si sono portati immediatamente presso un supermercato del capoluogo. Giunti sul posto, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine di Roma, gli agenti hanno visto un uomo di corporatura robusta uscire di fretta dal supermercato inseguito da personale dipendente. Lo stesso opponeva resistenza per cercare di guadagnarsi la fuga, ma gli agenti con non poca fatica sono riusciti a bloccarlo, rinvenendo all’interno del giubbino alcuni prodotti alimentari e all’interno del veicolo altra merce asportata poco prima in altre attività commerciali. A quel punto gli operatori hanno accertato, tramite la visione delle videocamere, che il materiale rinvenuto fosse provento di furto ed hanno quindi proceduto ad arrestare il responsabile.

Inoltre il personale delle Volanti ha denunciato un uomo per ricettazione e l’ha anche segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Gli operatori avevano ricevuto una segnalazione di furto di un monopattino elettrico avvenuto a Roma ed essendo munito di impianto GPS, risultava a Frosinone, nell’abitazione di un 50enne. Tempestivamente si sono portati presso il luogo indicato, rinvenendo nel giardino il monopattino totalmente avvolto in della carta stagnola con la precipua volontà di annullare il segnale di geolocalizzazione. Tramite gli accertamenti effettuati, gli agenti hanno verificato l’effettiva provenienza illecita del monopattino e il proprietario dell’abitazione è stato denunciato per il reato di ricettazione. Inoltre, visti i precedenti specifici dell’uomo, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha avuto esito positivo in quanto veniva rinvenuta sostanza stupefacente di tipo hashish. L’uomo, quindi, è stato anche segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio