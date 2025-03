Frosinone – “Un aperitivo con…Santo Versace”

La Camera di Commercio Frosinone Latina è lieta di invitarvi, il prossimo venerdì 4 aprile, alle ore 18.00, presso Cittadella Cielo, in via Tommaso Landolfi a Frosinone, per “Un aperitivo con…Santo Versace” che presenterà il suo libro “Santo Versace – Fratelli – Una famiglia italiana”.

“Vita, progetti…amore” sarà un appuntamento d’ispirazione per imprenditori e non solo. Ad aprire l’incontro con Santo Versace, il Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora. Presenterà Don Davide Banzato.

L’appuntamento è gratuito ma i posti sono limitati ed è gradita la prenotazione alla segreteria organizzativa tramite il seguente numero 3924115855.

“Un aperitivo con…” è un ciclo di incontri esclusivi, voluto da Camera di Commercio, Azienda Speciale Informare e Nuovi Orizzonti, pensato per creare connessioni tra il mondo imprenditoriale e i grandi temi della crescita personale, sociale e aziendale.

Attraverso il confronto con illustri protagonisti del panorama economico, culturale e sociale, gli incontri offriranno alle aziende partner della Camera di Commercio un’occasione unica di ispirazione e networking, con uno sguardo che va oltre il business, per abbracciare il valore dell’uomo al centro dell’impresa.

Gli eventi si svolgeranno presso Cittadella Cielo, sede centrale dell’associazione Nuovi Orizzonti, un luogo simbolo di accoglienza e innovazione sociale, che per l’occasione diventerà spazio di dialogo e scambio di idee tra imprenditori, istituzioni e rappresentanti del Terzo Settore.

Un percorso che unisce impresa, etica e visione, per costruire insieme un futuro più sostenibile e umano.

Appuntamento per il primo incontro, dunque, il prossimo 4 aprile con Santo Versace. Da una grande famiglia a grandi progetti.