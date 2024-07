Frosinone, ultimo weekend per Le Terrazze e le Piazze del Belvedere

Ultimo fine settimana in compagnia delle Terrazze e le Piazze del Belvedere, dopo il successo registrato negli appuntamenti delle scorse settimane. La manifestazione, organizzata dall’amministrazione comunale con la supervisione operativa del sindaco Riccardo Mastrangeli mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, prevede, venerdì 5 luglio, in piazzale Vittorio Veneto, lo spettacolo per i più piccoli di Enrico Pro alle 21.30. Sabato, alle 21, animazione e truccabimbi a cura dell’Isola che c’è.Gli eventi di questo fine settimana chiuderanno, dunque, un calendario ricchissimo e variegato, molto apprezzato dal pubblico proveniente da tutta la provincia. Tra gli appuntamenti più amati, quello di Arte e Balletto con l’emozionante saggio “Il nostro sogno”; la performance coinvolgente del dj set con live sax; il travolgente live show della Mikely family band; le atmosfere uniche di H2O acoustic trio e Soul Shaker. Da standing ovation l’anteprima del saggio dell’Asd Formazione Danza di Iolanda Rocchi, senza contare l’entusiasmante partecipazione che ha accolto, specie tra i più giovani, il dj set di Gemello e Whtrsh aka Banana (dj di Coez). Quest’anno, infine, le Terrazze e le Piazze del Belvedere hanno ospitato anche il programma civile dei festeggiamenti dei Santi Patroni Silverio e Ormisda, organizzato dagli assessorati al centro storico di Rossella Testa e alla cultura di Simona Geralico.Le Terrazze e le Piazze del Belvedere rientrano nell’ambito dell’articolata programmazione portata avanti dall’amministrazione Mastrangeli, in continuità con l’amministrazione Ottaviani, per valorizzare l’area più antica della città e, contemporaneamente, promuovere e favorire il commercio e la ripartenza economica, con l’assegnazione agli esercenti, a titolo gratuito, delle aree del progetto destinate alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande. Quest’anno la manifestazione ha previsto una serie di novità: la zona coinvolta, infatti, è stata ampliata, comprendendo una porzione maggiore del centro storico, con Piazzale Vittorio Veneto, Corso della Repubblica, inizio via Maccari, Piazza Valchera, largo San Silverio e piazza S.Ormisda, con la presenza dei caratteristici food truck.II progetto prevede la chiusura al traffico veicolare dalle ore 20.30 e sino alle ore 1 di venerdì 5 e sabato 6.

