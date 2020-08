Frosinone, ultimo appuntamento con Teatro musica e cabaret

Venerdì 28 agosto si chiuderà “Teatro musica e cabaret tra le porte” in piazzale Vittorio Veneto. La manifestazione, che ha suscitato una numerosa partecipazione da parte del pubblico frusinate e non, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie vigenti, è stata ideata dall’amministrazione Ottaviani mediante gli assessorati al centro storico e alla cultura, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Valentina Sementilli, con il consigliere delegato ai grandi eventi Gianpiero Fabrizi. “Teatro musica e cabaret tra le porte” è stata realizzata in collaborazione con Atcl, con il prezioso contributo della Banca Popolare dei Frusinate.Venerdì alle 21.30, con ingresso rigorosamente gratuito, sarà di scena una gustosa anteprima: “La stranissima coppia”, scritta e diretta da Diego Ruiz; con Patrizia Pellegrino e Manlio Dovì.

COMUNICATO STAMPA

Correlati