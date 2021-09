Frosinone, ultimi appuntamento con BimbInCentro

BimbInCentro è inserito nell’ambito della seconda edizione delle Terrazze del Belvedere, manifestazione organizzata dall’Amministrazione Ottaviani (mediante gli assessorati al centro storico e alle attività produttive, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia), per promuovere e favorire il commercio e la ripartenza economica a seguito della emergenza sanitaria. Il progetto, già lo scorso anno, ha ottenuto grande partecipazione (nel rispetto delle normative sanitarie), sia in ambito cittadino che in ambito provinciale, consolidando il ruolo di Frosinone Alta quale polo attrattore della città per i giovani e per i frequentatori dì ogni età.

COMUNICATO STAMPA