Frosinone, ulteriori interventi di pulizia e decoro in Città

Proseguono gli interventi su tutto il territorio comunale per valorizzare decoro e ornato urbano, su indirizzo del Sindaco, Riccardo Mastrangeli, coordinati dall’assessorato all’ambiente del vicesindaco Antonio Scaccia.“L’ufficio comunale ambiente e l’impresa privata che ha in gestione la cura e la manutenzione del verde stanno lavorando in stretta sinergia e con ottimi risultati – ha dichiarato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – L’Amministrazione continuerà a intervenire su tutto il territorio per implementare la sicurezza, il decoro, la cura dei beni comuni e del nostro patrimonio verde, per rendere la nostra Città sempre più bella e più pulita”.“Il calendario di interventi predisposto dall’assessorato comunale all’ambiente non conosce soste – ha dichiarato il vicesindaco Scaccia – Manutenzione, prevenzione, decoro e pulizia sono le direttrici delle operazioni che stiamo realizzando in tutta la Città di Frosinone. Nei giorni scorsi, l’impresa che ha in gestione la cura e la gestione dei parchi e giardini, con la supervisione dell’ufficio comunale preposto, ha provveduto alla pulizia, al taglio erba e alla sistemazione dell’area di via Ponte La Fontana, via Mola Nuova, via Lucio Gallo; nella parte bassa della città, si sono susseguiti diversi interventi anche in zona aeroporto, in via Casale e via Cinque vie. Operazioni di pulizia, taglio dell’erba e rifilatura anche nella zona del civico cimitero di Colle Cottorino che, come da indicazioni dell’Amministrazione, è tenuta, sempre, a rispettare alti standard di decoro e pulizia”.

comunicato stampa