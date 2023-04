Frosinone, ulteriore prolungamento di accensione degli impianti termici fino al 22 aprile

Il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha disposto l’ulteriore prolungamento, fino al 22 aprile, del periodo di accensione degli impianti termici siti all’interno del territorio comunale.

Il Comune di Frosinone, infatti, è inserito all’interno della zona climatica E per la quale, da normativa, sono previste 13 ore giornaliere, quale orario massimo di funzionamento degli impianti termici, tra il 23 ottobre 2022 e l’8 aprile 2023. Il Sindaco, considerando i dati meteorologici, aveva disposto già in precedenza la facoltà di avviare, fino a un massimo di 4 ore giornaliere, l’esercizio degli impianti termici siti all’interno del territorio comunale, da mercoledì 12 aprile fino a sabato 15 aprile compreso.

Gli ultimi dati diffusi dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare indicano, però, che le temperature dei prossimi giorni continueranno ad essere caratterizzate da un calo rispetto alla media del periodo, in particolare per quanto riguarda i valori minimi, durante le ore notturne e di primo mattino. Tenuto conto di ciò, il Sindaco ha ritenuto opportuno, per la salute dei cittadini, di estendere la facoltà di avviare, fino a un massimo di 4 ore giornaliere, l’esercizio degli impianti termici siti all’interno del territorio comunale fino a sabato 22 aprile compreso.

COMUNICATO STAMPA